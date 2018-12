Konzert Mit James Last gegen Winter-Blues

Weißenhorn / Christa Kanand

Musik ohne Verfallsdatum: Opus One & Last zollen unter Bandleader Sepp Meixner Tribut an James Last – mit 100 Millionen verkaufter Tonträger der erfolgreichste Bandleader der Welt. Seine Welt-Hits mit Panflöten-Romantik ließen 550 Zuhörer in der Weißenhorner Fuggerhalle in Erinnerung schwelgen. Das 24-köpfige Orchester glänzte beim Gastspiel in der Fuggerstadt mit einem vitalem Klangkörper, zwei bravouröse Gesangssolisten, effektreich von Ton- und Lichttechnik, zwei LED-Wänden und Nebelschwaden in Szene gesetzt.

In Spiellaune hielt neben vielen Berufsmusikern auch die Streicherriege versiert mit. Zwei Dutzend Last-Titel, die Meixner als wandelndes Programm ankündigte, vertrieben mal funkig-rockig, mal mit Happy Sound den Winter-Blues.

Lokale Glanzlichter

Stilistische Bandbreite und Zusammenspiel des Aufgebots waren beachtlich. Jeder Instrumentalsolist wie der Lead-Trompeter Christian Wohlrab aus Thannhausen oder Multi-Instrumentalist Joachim „Jogi“ Knoll aus Laupheim fügte sich nahtlos ins Kollektiv. Mit knappen Gesten setzte Meixner Akzente. Klar, dass Nick Gordon im Michael-Bublé-Song „It`s A Beautiful Day“ allen aus dem Herzen sprach. Lokale Glanzlichter setzten der in Neuseeland geborene Gordon und Cordula Wegerer in Glitzerrobe aus Günzburg.

Sie harmonierten in Duetten, darunter das aufgepeppte „White Christmas“. Nach Walzerklängen und einem Polka-Medley krönte im Zugabenteil Wegerer nochmals den Whitney-Houston-Hit „One Moment in Time“ mit strahlenden Höhenflügen, Gordon gab im Sinatra-Timbre „My Way“ mit auf den Heimweg

Fast drei Jahrzehnte war Opus One unter Mitbegründer Sepp Meixner, Leiter der Weißenhorner Musikschule, ein Aushängeschild von Weißenhorn. 2016 löste sich die Bigband auf. 2017 gründete Meixner das Orchester Opus One & Last. Im Mittelpunkt stehen Welterfolge des 2015 verstorbenen James „Hansi“ Last, der den Happy Sound mit Streichern prägte.