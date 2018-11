Fasching Mit Eis den Nersinger Kinderprinzen geködert

Nersingen / Von Sonja Fiedler

Die Nersinger Büttelzunft machte es spannend: 22.45 Uhr war es, als am Herbstball das Geheimnis um das Prinzenpaar der neuen Kampagne gelüftet wurde. Mit einem Schattenspiel hinter einer weißen Leinwand gab das Paar zunächst eine schauspielerische Einlage zum Besten, bis endlich der Vorhang fiel: Julian I. und Jessica I. betraten die Bühne. Präsident Peter Schall musste die frisch gebackene Prinzessin gleich küssen: Sie ist seine Tochter, wie er aufgeregt verkündete.

Schall und seine Frau Caroline stellten selbst erst vor drei Jahren das Prinzenpaar dar, sind seit 2006 Mitglied in der Büttelzunft, Jessica und ihre Schwestern tanzen in der Garde des Vereins. Wie die Gäste erfuhren auch sie erst bei der Inthronisation, dass Jessica die neue Prinzessin ist. „Das war gar nicht so einfach zu Hause“, sagte Peter Schall. Etwas über sich verraten, gar die Geschichte ihres Kennenlernens schildern, das wollten die jungen Tollitäten nicht. Vielmehr kündigten sie in ihrer Antrittsrede gut gelaunt an, für „frischen Wind und neue Wege“ zu sorgen. Es solle eine Kampagne sein, die bis zum letzten Zepter legendär wird, sprach Prinz Julian und stellte lange Nächte an der Bar in Aussicht. Begonnen hatte der Herbstball in der Nersinger Gemeinschaftshalle pünktlich um 19.11 Uhr. Zunächst durften die neun Mädchen der Kindergarde ihr Können unter Beweis stellen und wurden dafür mit einer Beifallsrakete aus Klatschen, Stampfen und Jubeln belohnt. Mit bewundernden Blicken beobachteten die Kleinen die Teenie-Garde, die im Anschluss auf die Bühne marschierte.

Danach war erst einmal eine lange Pause: das Kinderprinzenpaar müsse sich fertig machen, das würde eine Weile dauern. In der Zwischenzeit konnten sich die Gäste auf die Tanzfläche wagen. Unter den Besuchern waren auch Mitglieder befreundeter Vereine, etwa die Pfuhler Seejockel, die Greana Krapfa aus Oberelchingen, die Lachatrapper aus Dornstadt sowie die Ulmer Donauhexen und die Roth-Hexa aus Straß. Nach einer knappen Stunde endlich gaben sich die beiden zu erkennen: Anna II. und Nils I. übernahmen als Nachfolger von Moritz I. und Rosanna II. das Kinderzepter. Es sei nicht leicht, einen Prinzen zu finden, klagte Anna in der Antrittsrede. Schließlich habe sie ihr Glück hinter dem Gartenzaun entdeckt: Nils wohne direkt nebenan und sei zudem mit ihr verwandt; ihre Eltern sind Cousins. „Zwei Kugeln Eis waren ihr Bestechungsmittel“, verriet Nils. Anna selbst, so berichtete sie, ist die Tochter von Vereins-Vize Olaf Schwarz, der am Herbstball das DJ-Pult regierte und mit seiner Frau Bettina das Prinzenpaar 2003/2004 darstellte. Und Nils sei der Großvater des früheren Feuerwehrkommandanten und Vorsitzenden des Vereinsrings Ludwig Mayer.

Neuer Tanz der Garde

Nach der Kinder-Inthronisation präsentierten die zwölf Frauen der Prinzengarde ihre aktuelle Darbietung. „Die trainieren wie verrückt“, rief Peter Schall begeistert. Lautstark und mit viel Schwung meldeten sich im Anschluss die Schalmeien zu Wort. Als Witz wurde dann zunächst ein falsches Prinzenpaar präsentiert, bevor sich endlich der Vorhang hob: Jessica und Julian sind in Nersingen an der Büttel-Macht.