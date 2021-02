Ein katholischer Priester in Elchingen ist vom Dienst freigestellt worden. Grund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt. 2016 war in einer oberbayerischen Gemeinde der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester erhoben worden. So reagiert die Gemeinde auf die Vorwürfe gegen den beliebten Priester.