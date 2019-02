Kreistag Mehr Geld und Zeit nötig für NKG-Sanierung

Weißenhorn / Stefan Czernin

Die Sanierung des Flachklassentrakts am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn wird teurer und dauert länger. Das wurde im Bau- und Planungsausschuss des Neu-Ulmer Kreistags bekannt gegeben. Die Rückbaumaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen und die Gebäudehülle des Flachklassentrakts geschlossen.

Die Fassade nimmt Gestalt an; Anfang Oktober begann der Innenausbau im Untergeschoss. Während der Arbeiten kamen jedoch weitere Probleme zu Tage, was zu Mehrkosten in Höhe von 565 000 Euro und zu einer Bauzeitverlängerung von etwa acht bis zehn Wochen führt.

Möblierung wirft Fragen auf

Die Mehrkosten ergeben sich insbesondere für zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Fassaden sowie für einen Ausgleichsestrich in den Obergeschossen. Dazu kommen höhere Kosten unter anderem in den Bereichen der Innenputzarbeiten, Rohbauarbeiten sowie der Haus- und Elektrotechnik. Woher eine Kostensteigerung von 108 000 Euro bei der Möblierung kommt, sorgte in der Sitzung für Unverständnis und wird von der Verwaltung abgeklärt.

Das Vorhaben soll nun Mitte Juli 2019 abgeschlossen sein, Gesamtkosten derzeit: 6,25 Millionen Euro. Einige Arbeiten müssen jedoch noch ausgeschrieben werden. Übergangsweise findet der Unterricht in gemieteten Schulcontainern statt.