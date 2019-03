Politik Mehr für junge Leute in Vöhringen bieten

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) in Vöhringen legt ihre Leitung in jüngere Hände. Stefan Peters (47) und sein Stellvertreter Sascha Frick wurden einstimmig gewählt. Der bisherige Vorsitzende Georg Baur verlässt Vöhringen aus beruflichen Gründen.

Nicht geklärt wurde in der Mitgliederversammlung, ob Bürgermeister Karl Janson nochmals zur Wahl antreten wird. Fraktionssprecher Peter Kelichaus sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass Janson das wohlwollende Angebot der anderen Parteien am Ratstisch annehmen und nochmals zur Wahl antreten werde. „Janson ist nicht der Bürgermeister der FWG, sondern unser aller Bürgermeister“, stellte er fest.

Ansonsten richtete Kelichhaus sein Augenmerk auf die Zukunft. Es gelte, immense und kostenintensive Aufgaben, wie den Bau von Kindertagesstätten und Wohnungen, sowie die Digitalisierung auf den Weg zu bringen.

Bürgermeister Karl Janson informierte die Mitglieder über die gute finanzielle Ausstattung der Stadt. Allein die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf neun Millionen Euro. Allerdings profitiere auch der Landkreis davon, denn acht Millionen Euro müssten dorthin überwiesen werden. „Wir haben uns auch viel vorgenommen.“

Wie er die Zukunft der FWG gestalten möchte, erläuterte der neue Vorsitzende Stefan Peters: Ihm schweben Veranstaltungen in der Stadt für die jungen Leute vor, denn dadurch könnte ihr Interesse an der Heimat gesteigert und neue Mitglieder gewonnen werden. Auch in den Leistungssport sollte die Stadt mehr investieren. Peters schlug vor, all diese Themen abzuarbeiten, denn dies könnte neue Mitglieder bringen. „Wir sollten nicht nur der Puffer zwischen Schwarz und Rot im Stadtrat sein.“

Allerdings wies Bürgermeister Janson den ehemaligen Fußballer und Abteilungsleiter darauf hin, dass in Vöhringen bereits erfolgreiche Sportler, darunter Deutsche Meister und sogar Weltmeister zuhause seien.