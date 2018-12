Bildung Mehr als Hausaufgabenhilfe

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Ein halbes Jahr ist es her, da war in der Grundschule Süd in Sachen Ganztagsbetreuung viel Improvisationstalent gefragt. Bis zu 120 Kinder aller vier Jahrgänge drängten sich in zwei Räumen im Keller des Schulgebäudes, auch eine provisorische Küche und ein Speiseraum waren dort untergebracht. Die Schulleitung schlug Alarm – auch, weil sich abzeichnete, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen steigen würde.

Und die Stadt reagierte, „rasant“, wie Schulleiterin Silvia Janjanin sagt. Schon im Juli wurden auf einer gepachteten Fläche neben der Schule Container aufgestellt, in denen vier Räume untergebracht sind. Seit Beginn des Schuljahres hat jeder Jahrgang sein eigenes Reich – die Erst- und Zweitklässler im Schulhaus, die Großen im Container.

So kann das pädagogische Personal der Offenen Ganztagsschule (OGTS) bei Einrichtung und Ausstattung verschiedene Bedürfnissen erfüllen, sagt Dörte Kunert, die die OGTS leitet. „Wir wollten zukunftsweisend planen und nicht wieder in Kauf nehmen, dass die Kinder auf zu engem Raum keine Rückzugsmöglichkeiten haben.“ Ein Provisorium ist die Mensa: Die Kinder essen in der Aula, der frühere Hausmeisterraum ist zur Küche umgebaut.

Die Anmeldezahlen im laufenden Schuljahr zeigen, wohin die Reise geht: Aktuell besuchen bereits 132 Kinder an der Grundschule Süd den Offenen Ganztag, das ist mehr als ein Drittel aller Schüler. Erst in der vergangenen Woche wurden zwei weitere Gruppen genehmigt, die die Schule nachgemeldet hatte. Und der Bedarf steige weiter, so Schulleiterin Silvia Janjanin.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen sehen Janjanin und Kunert die Kinder, die teils viele Stunden an der Schule verbringen: Ein Kind, das mit dem Bus kommt und bis um 16 Uhr die OGTS besucht, habe einen längere Arbeitstag als mancher Erwachsener, sagt Kunert. Deshalb, ergänzt Silvia Janjanin, solle „jeder Tag, den ein Kind an unserer Schule verbringt, ein guter Tag sein“.

Sprich: Nach dem Unterricht sollen die Schüler in der OGTS „genügend Raum“ haben. Zudem in der Betreuung „qualitativ hochwertiges Personal“ eingesetzt werden, möglichst ausgebildete Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen. Schließlich sei die Offene Ganztagsschule keine reine „Beaufsichtigung“ der Kinder, sondern eine „familienunterstützende Betreuung“, sagt Janjanin. „Die Schule muss immer mehr einen Erziehungsauftrag erfüllen.“

Keine Verwahreinrichtung

So gehe es in der OGTS nicht nur um Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung, sondern auch um Werteerziehung bis hin zum Üben von Tischsitten beim Mittagessen. Die OGTS sei für sie ein ganz wichtiger Baustein für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aller Kinder.

Entscheidend, so Dörte Kunert, ist dabei der enge Kontakt der OGTS-Mitarbeiter zu Eltern und Lehrern der Schüler. Schließlich seien es alle Beteiligten gemeinsam, die das Kind vom Kindergarten bis zur Pubertät begleiteten.

Die Offene Ganztagsschule sei ein zukunftsfähiges Konzept, sagt Silvia Janjanin. Doch müssten noch mehr Ressourcen in die Betreuung fließen. So sei der Personalschlüssel in der neuen OGTS schlechter als in der früheren Mittagsbetreuung. Zu diesem und anderen Themen soll es demnächst auf Landkreisebene einen runden Tisch geben. „Der Punkt OGTS ist nicht abgearbeitet. Die Herausforderungen wachsen.“