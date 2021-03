„Ich finde, wir haben einen tollen Beitrag geleistet:“ Tanzlehrer David Hupfer freut sich über eine positive Nachricht in einem immer länger andauernden Lockdown: 40 Paare haben sich am Samstag über die Tanzschule „Illerdance“ am deutschlandweiten Cha-Cha-Cha-Weltrekord beteiligt. Insgesamt ertanzten den Rekord 1404 Paare – und übertrafen damit die erforderliche Mindestzahl von 250 Paaren um ein Vielfaches.

Live im Netz tanzen

Auch die Teilnehmer der Illertisser Tanzschule schalteten sich via Zoom-Meeting live ins Netz. Vorgabe des großen Online-Events, das Punkt 17.30 Uhr startete: vor laufender Kamera Cha-Cha-Cha tanzen, egal ob im Grundschritt oder mit ausgefeilten Figuren. Eingespielt wurde dafür der Song von Four Tops „Loco in Acapulco“. Während Mitinhaber Philipp Klaiber zuhause die Hüften schwang, tanzte Hupfer mit seiner Frau Melanie im Saal der Tanzschule. Die Wertungsrichter vom Rekord Institut Deutschland (RID) schafften es tatsächlich, die Paare in nur 3,5 Minuten durchzuzählen. Die Auswertung dauerte laut Hupfer noch einmal zehn Minuten. „Danach war der Jubel natürlich groß.“ Gerührt hat die beiden Tanzlehrer die enorme lokale Resonanz: „Es haben Leute aus der ganzen Umgebung mitgemacht.“ Mit 40 Paaren wurden ihre Erwartungen übertroffen. „Die meisten kleinen Tanzschulen hatten nur 20 bis 30 Paare.“

Seit Monaten hat die Tanzschule „Illerdance“ in Illertissen mittlerweile geschlossen. Hupfer und Klaiber hatten auf eine Wiedereröffnung am 5. April gehofft. Doch diese Lockerung scheint mittlerweile auch schon wieder kassiert.