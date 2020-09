Der Landkreis Neu-Ulm hat am heutigen Freitag den in Bayern gültigen Corona- Frühwarnwert von 35 bei der 7-Tage-Inzidenz gerissen, er lag bei 38,8. Das sagte Landrat Thorsten Freudenberger am Ende einer Ausschusssitzung im Kreistag am Vormittag. Acht Schulklassen befinden sich derzeit in Quarantä...