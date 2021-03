Als Marzellus Hampp zehn Jahre alt war, hat er im damaligen Garten seines Vaters die ersten Bäume gepflanzt. „Dann hat sich das so entwickelt“, erzählt er. Heute ist der Marzellus-Garten zwischen Oberhausen und Biberachzell in der ganzen Region bekannt, lockt jedes Jahr rund 4000 Besucher an...