Kirche Marienfried konservative Note gegeben

Pfaffenhofen / Egbert Manns

„So schwer hatte ich mir das nicht vorgestellt“, sagte der damals 58-jährige Josef Fickler der SÜDWEST PRESSE im Januar 1996, als er neun Monate Direktor der Gebetsstätte Marienfried war. Bischof Viktor Josef Dammertz hatte ihn berufen, um die Gebetsstätte von religiösem Extremismus zu befreien. Das ist Fickler gelungen, bis er 2009 in den Ruhestand ging. Danach war er aktiv als Ruhestandsgeistlicher in der Pfarreiengemeinschaft Sonthofen. Am 16. Mai ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.

Fickler hat seelsorgerisch eine gemischte Marienfried-Bilanz hinterlassen. Er festigte die Verbundenheit der Gebetsstätte mit der Schönstattbewegung, er hat die seelsorgerische Arbeit an der Gebetsstätte eine Zeitlang in die des Dekanats integrieren können; Priester aus der Umgebung halfen bei der Beichte aus. Er hat der Gebetsstätte in Absprache mit Bischof Dammertz eine konservative Note gegeben, die nicht sektiererisch war.

Letzteres war eine seiner schwersten Aufgaben, bekannte er freimütig, und er hat sie nicht nachhaltig lösen können. Mit Dammertz befreite er die Gebetsstätte zwar während seiner Amtszeit von den Kirchlein in der Kirche, die „ihre eigenen Priester“ mitbrachten, die er darauf hinweisen musste, wie er sagte, „dass sie sich an die gültige Liturgie halten müssen“. Aber seit Dammertz emeritiert und Walter Mixa 2005 als neuer Bischof eingesetzt war, fehlte ihm dafür der Rückhalt im Ordinariat. Und so sind die alten vertrauten Gesichter, die den Geist der Gebetsstätte vor Ficklers Amtszeit geprägt haben oder zu prägen versuchten, im Wesentlichen wieder da, halten Exerzitien und Vorträge und betätigen sich als Seelsorger, alles gut dokumentiert auf der Homepage von Marienfried unter „Rückblick“ und „Termine“.

Fickler, ein gelernter Maurer, hatte 1969 die Priesterweihe empfangen. Er war bis 1971 Kaplan in Oberstdorf, leitete von 1972 bis 1984 das Offene Seminar und das Jugendhaus Elias in Seifriedsberg und war von 1984 bis 1995 Stadtpfarrer in Schongau. Nach seinem Abschied von Marienfried habe er nicht mehr viel von der Gebetsstätte gehört, sagte er Jahre später. Er wurde am Mittwoch in seinem Geburtsort Hawangen im Unterallgäu beigesetzt.