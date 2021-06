Die Nachricht von einem Knochenfund in der Bauerngasse hat sich am Wochenende wie ein Laufffeuer durch die Leibi-Gemeinde verbreitet. Bei Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung hatte der Bagger am Freitag unweit der Gaststätte „Bierstüble“ einen menschlichen Schädel und weitere Teile eines Sk...