Timo Eller aus Aufheim hat ein eigenes Label gegründet: Major Fashion. Für die Zukunft hat er große Pläne.

T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies werden täglich in einem Aufheimer Lagerraum verpackt und verschickt. Sie tragen das Logo von „Major Fashion“, einem Modelabel mit Sitz in dem Sendener Ortsteil. Auf einigen Oberteilen ist ein stilisiertes Ulmer Münster zu sehen. „Wir wollen heimatbezogene Kleidung machen“, sagt Timo Eller, Gründer und Inhaber von Major Fashion.

Vor drei Jahre hatte der Aufheimer die Idee, selbst Mode zu entwerfen und produzieren zu lassen, erzählt der heute 21-Jährige. Seine Ausbildung zum Mechatroniker stellte ihn nicht zufrieden, er suchte nach Herausforderungen. „Mein Bruder und ich sind beide modeinteressiert, und mein Onkel ist Modehersteller, so lag der Gedanke nah.“

Kollektion umfasst vor allem Oberteile

Ein halbes Jahr dauerte es, bis Eller das erste selbstdesignte T-Shirt in der Hand hielt. „Dann war die Frage: Wie vermarkten wir die Produkte?“ Da er vor allem die junge Zielgruppe zwischen 15 und 25 Jahren im Blick hatte, ging Eller den Weg über die sozialen Medien, zeigte Präsenz in verschiedenen Netzwerken und Plattformen. Ein Großauftrag von tausend Shirts für ein Ulmer Unternehmen brachte schließlich den Durchbruch. „Inzwischen haben wir in den Netzwerken eine große Reichweite.“

Die Kollektion umfasst vor allem Oberteile in schlichten Farben. „Es ist stylische Mode, die alltagstauglich ist, für Arbeit und Freizeit, mit einem Stück Heimat im Hintergrund“, sagt Eller. Die Designs entstünden in Eigenarbeit am Computer, eine örtliche Schneiderin erstelle im Anschluss einen Prototyp, produziert würde in der Türkei. In Aufheim wird die Ware gelagert, verpackt und versendet. Auch Shootings und Videodrehs für Imagefilme würden von dort aus organisiert. „Wir arbeiten immer mit den gleichen jungen Leuten zusammen.“

Hauptsächlich Online-Verkauf

Etwa 20 Stunden die Woche investiere er in sein Unternehmen, sagt Eller – nebenberuflich. Denn der Jungunternehmer ist Student, studiert an der Fachhochschule Neu-Ulm Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. „Das ist ideal, da lerne ich viel über Gestaltung und Marketing.“

Bestellungen laufen ausschließlich über das Internet – im stationären Handel kann man die Mode von „Major Fashion“ nicht erstehen. Noch nicht. „Wir wollen unsere Marke gern weitervermarkten, demnächst größere Läden ansprechen“, sagt Eller. Und träumt für die Zukunft von Fashion-Events und einem eigenen Geschäft: „Ein Store, in dem man auch was trinken und sich aufhalten kann, vielleicht Tischkicker oder Playstation spielen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Illerrieden Die Folgen eines Stopps beim Breitbandausbau Folgen einesStopps beim Breitbandausbau: Die gekündigte Firma hinterließ Berge von problematischem Material