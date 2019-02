Leukämie Lukas aus Unterfahlheim: Über 34.000 Euro Spendengelder für Typisierung

Straß / Barbara Hinzpeter

Zu den 2000 Menschen, die sich haben typisieren lassen, kommen noch über 34.000 Euro Spendengelder hinzu – und ein Fischerboot.

Dem leukämiekranken Lukas H. zu helfen, sei „ein Gebot der Menschlichkeit“, sagten die stellvertretenden Schülersprecher Kevin und Talha bei der Spendenübergabe in der Anton-Miller-Schule in Straß. Sie seien stolz, dass das Projekt so erfolgreich war. Wie berichtet, hatten Grund- und Hauptschüler einen Vormittag lang in verschiedenen Betrieben oder Haushalten gearbeitet, um den Lohn an die Stefan-Morsch-Stiftung zu spenden und damit Stammzellen-Typisierungen zu finanzieren.

So konnten sie jetzt 6521 Euro an Bruno Zimmer vom Stiftungsvorstand überreichen. Er war besonders beeindruckt vom Engagement der Kinder, aber auch davon, dass sich bei den Typisierungsaktionen in der Region mehr als 2000 Menschen registrieren ließen. „Das sind ungewöhnlich viele“, sagte Bruno Zimmer und verwies auf das Netzwerk, das weltweit dazu beiträgt, die Heilungschancen von Leukämiepatienten zu verbessern. In allen Ansprachen in der Schule wurde deutlich: Die Spende ist Ergebnis einer Gemeinschaftsaktion von Schülern, Eltern, Lehrern, Schulleiterin Irmgard Neureuther und Gemeinde.

Oder, wie Bürgermeister Erich Winkler es ausdrückte: „Wenn es drauf ankommt, stehen wir zusammen.“ Er sprach wohl allen aus dem Herzen, als er es als „schönste Nachricht“ bezeichnete, dass ein Stammzellenspender für den 17-Jährigen gefunden wurde. Sehr gerührt war Silvia H., die Mutter von Lukas. Er habe schon angekündigt, dass er in seiner alten Schule persönlich vorbeikommen und sich bedanken werde, sobald er gesund sei, sagte sie.

Vielfältige Unterstützung

In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Menschen und Organisationen gespendet, um Typisierungen zu finanzieren. Darunter war der „Lions-Club Ulm/Neu-Ulm“, der 16.000 Euro an die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) gab. 10.000 Euro habe die Aktion „Drachenkinder“ von Radio 7 beigesteuert, die Raiffeisenbank Ulm 1500 Euro, beide ebenfalls an die AKB.

Aber auch private Spender, die anonym bleiben wollten, hätten sich bei ihr gemeldet, sagte Silvia­ H. Und es gab auch Geschenke für Lukas: So bekam er das ersehnte Fischerboot. Allerdings nicht vom Fischereiverein, wie irrtümlich berichtet, sondern von der Initiative „Heart for Life“ und dem Angelcenter Schrof. „Heart for Life“ hatte auch die Typisierungsaktion in Senden zusammen mit der AKB auf die Beine gestellt.

Das Boot und ein vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder gestiftetes Schirmzelt gab dem 17-jährigen Lukas aus Unterfahlheim großen Auftrieb: „Er hat schon seine Angelsachen hergerichtet, damit er gleich loslegen kann, wenn er wieder gesund ist“, berichtete seine Mutter.

