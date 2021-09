Trickbetrüger am Telefon vermeldet die Polizei immer wieder. Allein im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Neu-Ulm mit falschen Gewinnversprechen in sieben Fällen fast 8000 Euro erbeutet. In dieser Woche konnte die Illertisser Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Callcenter-Betrüger hatte...