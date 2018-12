Geburtstag Fünf Jahre Weißenhorner: Die Region feiert – doch es gibt auch Tadel

Verspätet zur eigenen Geburtstagsfeier

Panne Komplett vergeigt hat die Deutsche Bahn am Samstag die Fahrt des Sonderzuges von Ulm nach Weißenhorn. So konnte der Weißenhorner erst mit einer zehnminütigen Verspätung abfahren, weil der Lokführer keinen Fahrplan hatte. Dann vergaß der Mann den Halt in Neu-Ulm. Etliche Geburtstagsgäste mussten den nächsten regulären Zug nehmen. Nur Kopfschütteln löste dieser Fauxpas etwa bei Oliver Dümmler vom Regio-S-Bahn-Verein aus. Nach fünfwöchiger minutiöser Planung könne das doch nicht passieren, ärgerte er sich.