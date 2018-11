Moment mal Leipheim: Diptam-Pflanze gestohlen

Leipheim / Bianca Frieß

Falls Sie im nächsten Sommer einen brennenden Busch sichten sollten: Ruhe bewahren! Das muss nicht zwangsläufig eine göttliche Erscheinung sein (wobei wir das natürlich auch nicht ausschließen möchten). Wahrscheinlicher ist es, dass Sie zufällig einem Dieb auf die Schliche gekommen sind.

In Leip­heim wird nämlich ein Exemplar der seltenen Pflanzenart Diptam vermisst. Unbekannte haben die Staude irgendwann in den vergangenen Tagen aus dem umzäunten Garten des Heimatmuseums „Blaue Ente“ ausgegraben. Das berichtet die Günzburger Polizei, die nun ermittelt. Diese Pflanze hat eine ganz besondere Eigenart: Sie gibt so viel ätherisches Öl ab, dass sie sich an sehr heißen Tagen selbst entzünden kann. In der Dämmerung sind dann manchmal kleine blaue Flammen zu erkennen, ist auf diversen Garten-Blogs zu lesen. Science Fiction im Blumenbeet!

Als Heilmittel genutzt

Der Diptam hat aber noch viel mehr drauf. Nicht nur, dass er intensiv nach Vanille und Zitrone duftet – schon Hildegard von Bingen hat die Wurzel der Staude im 12. Jahrhundert als Heilmittel eingesetzt. Und zwar vor allem gegen „Versteinerungen im Menschen“, wie auf der Webseite des Bunds der Freunde Hildegards zu lesen ist: von Blasen- und Nierenstein bis hin zu Verhärtungen der Arterie. „Wenn in einem Menschen der Stein zu wachsen anfangt, so pulvere er den Diptam und esse dieses Pulver häufig mit Weizenbrot“: So wird die gute Hilde zitiert. Außerdem soll das Pulver unter anderem gegen Durchblutungsstörungen und hohe Cholesterinwerte helfen.

Ein echter Tausendsassa also, dieser brennende Busch. Da haben sich die Leipheimer Langfinger wohl tatsächlich informiert, bevor sie mit dem Buddeln angefangen haben – muss sich schließlich rentieren, so ein Diebstahl. Vielleicht leiden die Täter ja auch selbst an üblen Gallensteinen. Und was Hilde sagt, kann so verkehrt nicht sein.