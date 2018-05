Ortsentwicklung Leibi: Charakter des Ortskerns bewahren

Nersingen / Roland Schütter

Im Ortskern von Leibi sollen mehrere Häuser und Höfe modernisiert werden. Die Gemeinde will im Zuge dessen verhindern, dass sich der Charakter des bestehenden, weitgehend homogenen und ländlich geprägten Ortsbilds zu stark verändert. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde bei Gegenstimmen von Franz Merkle (CSU) und Dieter Wegerer (Freie Wähler) die erste Änderung des Bebauungsplanes für den historischen Ortskern in Leibi beschlossen.

Neben der Zustimmung zum Entwurf ist auch die Bürgerbeteiligung mit der Anhörung der Träger öffentlicher Belange verbunden. Thomas Häußler vom Planungsbüro „Zint& Häußler“ in Neu-Ulm erläuterte, dass das hier praktizierte Verfahren mit einem „einfachen Bebauungsplan“ richtig sei, denn es handle sich um eine Bestandsbebauung.

Die Gemeinderäte hatten den Diskussionsentwurf vor kurzem schon für gut befunden. „Das große Ziel ist die Erhaltung des bisherigen Ortsbilds mit seiner Bebauung“, betonte der Planer. Hier sei ein Mischgebiet vorhanden, zu dem auch landwirtschaftliche Hofstellen gehörten. Diese sollten bestehen bleiben. Bei Modernisierungen von Häusern und Hofstellen würde zu selten auf die Gestaltung geachtet.

Verträgliche Nachverdichtung

Planer Häußler sagte im Nersinger Gemeinderat: „Wir schaffen jetzt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu Sicherung des Ortsbilds, indem wir nordschwäbische Merkmale der Bauweise in Leibi schaffen. Gleichzeitig ist eine verträgliche Nachverdichtung im rückwärtigen Grundstücksbereich der Hofstellen möglich.“

Auf jeden Fall sei in der Ortsmitte ein Objekt mit acht Wohneinheiten zu Lasten eines Teiles des Grüngürtels möglich. Während Planer Thomas Häußler die Vorgehensweise befürwortete, war Franz Merkle (CSU) anderer Meinung. Er fand die Verteilung – ob und wie zwei, vier oder acht Wohnungen je Gebäude zulässig sind – zu waghalsig. Keine Bedenken hatte dagegen Fabian Kaimer (SPD), denn es sei eine Frage, mit welchem Mittel man zum Ziel komme.