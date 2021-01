Seit fast einem Jahr ist an unbeschwerten Urlaub nicht zu denken – wann das wieder möglich ist, weiß keiner. Viele Menschen schwelgen aber offenbar zumindest in Erinnerung an ihre Reisen, wie der aktuelle Bauwettbewerb des Legolands in Günzburg zeigt. Vor gut drei Wochen hatte der Freizeitpark Familien dazu aufgerufen, „ihr schönstes Urlaubsziel“ nachzubauen. Aus Lego-Steinen, versteht sich.

Resonanz auf Bauwettbewerb war groß

Die Resonanz war groß: Bis zum Einsendeschluss Mitte Januar haben mehr als 400 Familien Bilder ihrer Bauwerke eingeschickt. Das sind doppelt so viele Einsendungen wie beim ersten Wettbewerb 2019/2020, teilt Legoland mit. „Wir sind überwältigt, wie viele Familien die Zeit zu Hause gemeinsam genutzt haben und fantastische Lego-Bauwerke erstellt haben“, wird Geschäftsführerin Manuela Stone zitiert.

Die besten 100 Bauwerke sind online