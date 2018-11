Soziales Lebenshilfe stellt sich neu auf

Senden / Sonja Fiedler

Bei der Lebenshilfe Donau-Iller steht eine Strukturänderung ins Haus. Aus dem bisher ehrenamtlichen Vorstand wird ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat, Geschäftsführer Jürgen Heinz wird im Gegenzug zum hauptamtlichen Vorstand. Diese Satzungsänderung hat die Mitgliederversammlung mit 131 Ja-Stimmen bei 28 Gegenstimmen und fünf Enthaltungen beschlossen.

Der Grund für die Umwandlung: Bei einem Unternehmen mit 1100 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von mehr als 70 Millionen Euro könne die Verantwortung einem ehrenamtlichen Vorstand nicht mehr zugemutet werden, sagte der erste Vorsitzende Rudolf Bader.

Sein Vorstandskollege Thomas Ermer führt aus: Laut Gesetz sei der Vorstand das Herzstück des Vereins, der alle Entscheidungen treffe und die volle Verantwortung trage. „Das Gesetz sieht aber die Möglichkeit vor, dass der Vorstand hauptamtlich bestellt und bezahlt wird.“

Für die 1090 Mitglieder und die Mitarbeiter ändere sich durch die Umwandlung nichts. Kritik gab es vom früheren Geschäftsführer Siegfried Schwarz: die neue Satzung würde die Rechte der Mitglieder verschlechtern, kritisierte er, ohne dies aber näher zu benennen. Ermer: Die Satzung biete den Mitgliedern eher mehr Rechte, der Aufsichtsrat würde gewählt, überwache den Vorstand und träfe die Grundsatzentscheidungen.

Gute Nachrichten gab es für das Wohnheim Senden: Die Stadt habe einen Grundstück in unmittelbarer Nähe der in die Jahre gekommenen Wohnstätte gefunden, auf dem ein Neubau errichtet werden könne, berichtete Heinz. Er hoffe, dass 2020 mit dem Bau begonnen wird. Weiterhin gesucht würde ein etwa zehntausend Quadratmeter großes Grundstück für einen möglichen Neubau der Junginger Werkstatt. „Das ist eine schwierige Sache.“ Im November stünden erneut Gespräche mit der Stadt Ulm an.

Heinz berichtete weiterhin, dass der Verein die Einrichtung eines eigenen ambulanten Pflegedienstes für die Lebenshilfe plane. „Wir wollen alles aus einer Hand.“ Wichtig sei auch die Förderung und Unterstützung der Mitarbeiter; ab 2025 drohe verstärkter Fachkräftemangel, dem müsse vorgebeugt werden. Insgesamt sei er mit der Entwicklung der Lebenshilfe zufrieden, sagte Heinz. Seine Einschätzung bestätigte Wirtschaftsprüfer Oliver Müller: Gut 1,4 Millionen Euro Überschuss habe der Verein 2017 erwirtschaftet.

Vorstand Rudolf Bader wurde in der Mitgliederversammlung für sein mehr als 30-jähriges Engagement mit der silbernen Ehrennadel des Landesverbands Bayern ausgezeichnet. „Er ist ein Ideengeber, ein Architekt der Lebenshilfe, ein Mann, der die Menschen zusammenbringt“, sagte Johann Uhl vom Landesverband.