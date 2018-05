Schule Lantenhammer wird Leiter am NKG

Weißenhorn/Illerzell / cls

Nachfolger von Klaus Schneikart als Leiter des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn wird Gerhard Lantenhammer, derzeit Vize am Illertal-Gymnasiums Vöhringen (IGV). Seit sieben Jahren ist der 1959 geborene Lantenhammer am IGV tätig und pendelt dazu täglich von seinem Wohnort im Allgäu nach Illerzell. Der Oberstudiendirektor ist Stellvertreter von Schulleiter Ralf Schabel und unterrichtet Wirtschaft und Sport. Ab kommenden Herbst übernimmt Lantenhammer am Weißenhorner Gymnasium Verantwortung: Er folgt auf Oberstudiendirektor Klaus Schneikart, der seit vielen Jahre an der Spitze der Schule steht, und bald in den Ruhestand geht. Die offizielle und feierliche Verabschiedung von Klaus Schneikart findet am Dienstag, 24. Juli, um 11 Uhr in der Aula des NKG statt.