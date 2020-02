Statt auf der großen Bühne nimmt FW-Landratskandidatin Susanna Oberdorfer-Bögel in einem kleinen Café Platz. Um die Geschichte einer Mutter in Wohnungsnot zu hören. In einer Metzgerei geht es um Bürokratie. Wie sich die Herausforderin von Amtsinhaber Thorsten Feudenberger abgrenzen will.