Politik Landrat tritt erneut gegen den Nuxit ein

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Auch in seinem Grußwort zum Jahreswechsel wirbt der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger für den Verbleib der Stadt Neu-Ulm im Landkreis. „Wir treten kraftvoll, beharrlich und überzeugt dafür ein, dass der Landkreis Neu-Ulm seine bislang 46-jährige Erfolgsgeschichte fortsetzen kann“, heißt es in der per Mail verschickten Erklärung, nachdem der Landrat diese in der letzten Kreistags-Sitzung aus Zeitgründen nicht mehr vortragen konnte. Sein Motto laute: „Vereint stärker statt getrennt schwächer!“

Darüber hinaus identifiziert Freudenberger das Defizit der drei Krankenhäuser als „immense finanzielle und strukturelle Herausforderung“, verweist aber ansonsten auf die vielen Erfolge in diesem Jahr: Inbetriebnahme des Fernwärmenetzes in Weißenhorn, Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Freistaat in Sachen Regio-S-Bahn, Einführung der Ehrenamtskarte, Gastgeber für die bayerische Landkreisversammlung.

Sein Motto für 2019 lautet: „Wählen wir Hoffnung und Optimismus“, abgeleitet von einer Sentenz des US-amerikanischen Geistlichen Henry Ward: „Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten.“