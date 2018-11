Bildung Landkreis will mehr neue Lernmöglichkeiten schaffen

Landkreis will mehr neue Lernmöglichkeiten schaffen

Landkreis Neu-Ulm / Stefan Czernin/Niko Dirner

Der Bereich Digitalisierung ist ein Mega-Thema“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger jüngst in der Sitzung des Schulausschusses des Kreistags. Und das mache auch vor den Schulen nicht halt. Im Landkreis Neu-Ulm habe sich in den vergangenen Jahren bereits einiges getan, um die IT-Ausstattung an den Schulen – die Zuständigkeit beschränkt sich hier auf die Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Förderschulen – zu verbessern.

In der Ausschuss-Sitzung wurde ein Konzept vorgestellt, was weiterhin vorgesehen ist. So wird eine zweite Stelle für einen zusätzlichen IT-Betreuer für Schulen bei der Kreisbehörde geschaffen, alle Schulen sollen über einen schnellen Internetzugang verfügen, genügend Netzwerkanschlüsse und Wlan, um die digitale Technik im Unterricht auch sinnvoll einsetzen zu können.

Ein wichtiger Baustein wird hierbei künftig aller Voraussicht nach der Grundsatz „Bring Dein eigenes Gerät mit“ sein, hieß es in der Sitzung. Weil der Landkreis – trotz angekündigter staatlicher Förderung (siehe Info-Kasten) nicht zigtausende Tablets und ähnliches anschaffen kann –, werden die Schüler ihre privaten Endgeräte im Unterricht nutzen. Neben Taschenrechner, Zirkel und Geodreieck gehöre dann also auch Tablets zu den obligatorischen Anschaffungen.

Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft

An diesem Punkt hakte FW-Kreisrat und Schulamtsdirektor Ansgar Batzner ein: „Es darf keine digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft geben, in der sich die einen das Gerät leisten können und die anderen nicht.“ Landrat Freudenberger beruhigte: „Dass es eine Lösung für Familien geben wird, die sich das nicht leisten können, steht außer Frage.“ Ähnliche Ansätze für eine Unterstützung gebe es bereits etwa für Schulausflüge.

Eine weitere Idee lautet, Leasing-Modelle einzuführen. Dabei müssen die Familien kein Gerät selbst anschaffen, sondern nur jeden Monat einen niedrigen Euro-Betrag abgeben, um das Tablet zu erhalten. Als Vorteile dieses Modells wurde vom Landratsamt bereits im Juni dieses Jahres nach einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit den Schulleitern und den IT-Systembetreuern der Schulen genannt, dass die geleasten, markengleichen Geräte untereinander kompatibel und auch leichter mit der umgebenen IT-Infrastruktur in Einklang zu bringen wären.

Der Einsatz der digitalen Technik soll schon in der ersten Klasse beginnen. Angestrebt wird deshalb eine Kooperation mit den Kommunen, die für die Grund- und die Mittelschulen zuständig sind. So soll etwa ein einheitlicher Standard bei den digitalen Endgeräten, wie Tablets oder Laptops, erreicht werden.

Es gebe jedoch Eltern, die ihre Kinder ganz bewusst erst später an die Technik heranführen, meinte in der Sitzung Christina Zimmermann (FDP). Eine zu starke Fokussierung auf die digitale Kompetenz sieht sie kritisch. „Wir sind der Sachaufwandsträger“, antwortete Landrat Freudenberger. „Für die Pädagogik sind die Schulen zuständig.“ Er betonte jedoch: „Die Digitalisierung muss dem Menschen dienen. Und nicht umgekehrt.“

Schulamtsdirektor Ansgar Batzner hatte schon im Juni klar gemacht: Es gehe nicht darum, traditionelle Lerninhalte zu ersetzen. Vielmehr sollen die Schüler sowie auch die Lehrer zusätzlich befähigt werden, eine „neue, zukunftsweisende Kulturtechnik“ gekonnt anzuwenden.