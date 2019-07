Jetzt steht die Neustrukturierung der Kliniken im Kreis Neu-Ulm fest. Eigentlich war eine zentrale Klinik gewünscht – das ist aber nicht realisierbar. Dreieinhalb Stunden wurde diskutiert, dann stand der Beschluss des Kreistags fest: Im Landkreis Neu-Ulm wird es in Zukunft zwei Kliniken und ein Gesundheitszentrum geben. Die Räte folgten damit am Freitag der Empfehlung des Krankenhausausschusses. Konkret heißt das: Die Stiftungsklinik in Weißenh...