Abfall auf den Straßen, zu wenige Mülleimer: Diese Themen brannten einigen Sendenern unter den Nägeln, die am Montagabend zur Bürgerversammlung ins Bürgerhaus gekommen waren.„Ich fühle mich, was das Thema Vermüllung anbelangt, relativ unwohl“, sagte ein Besucher. In vielen Anwohnerstraße...