Umwelt Kritik: Weiden im Eschach bei Pfaffenhofen gekappt

Pfaffenhofen / Patrick Fauß

Gehölzrückschnitt an Bäumen und Hecken entlang von Straßen und Gräben: Mit Hochdruck werden die Arbeiten zurzeit vorangetrieben. Bis zum 28. Februar, dann endet die Erlaubnis zum Schutz von Vögeln und anderen Wildtieren. Begleitet sind die Arbeiten bisweilen von Kritik, wenn Naturschützern der Gehölzschnitt zu rigoros erscheint. Zum Beispiel in Pfaffenhofen. In einem offenen Brief hat sich der Kreisgeschäftsführer des Bund Naturschutz Bernd Kurus-Nägele über zurückgeschnittene Bäume in Pfaffenhofen beschwert. Die wenigen Gehölze am Eschachgraben zwischen Remmeltshofen und Steinheim seien „in übler Weise“ gekappt worden. Es handle sich überwiegend um Weiden, die eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen darstellten.

Laut Bund Naturschutz sei dies nicht die erste Verfehlung dieser Art in Pfaffenhofen. Auch bei einem Graben östlich von Hirbishofen seien Gehölze ähnlichen Maßnahmen zum Opfer gefallen. Überdies halte man das Gutachten, das das Fällen von vier Scheinakazien auf dem Friedhof empfiehlt, für „fragwürdig“. Mit Blick auf die aktuelle „Gehölzverstümmelung“ stelle sich für den Bund nun die Frage, ob der Markt „vorsätzlich derart bienenfeindliche Gehölzzerstörungen“ durchführe und mahnte, dass eine Kommune im Umgang mit Lebensstrukturen einer Vorbildfunktion gerecht zu werden habe.

Bauhof springt ein

In Reaktion auf diesen Brief betonte der Pfaffenhofener Hauptamtsleiter Alexander Gehr, dass die Arbeiten nicht durch die eigenen Bauhofmitarbeiter durchgeführt worden sind, sondern dass eine externe Firma beauftragt worden war. „Man muss nichts schön reden“, sagte Gehr. Die Firma habe es leider nicht fachgerecht gemacht. „Zuviel und nicht fachmännisch“ sei an Bäumen und Sträuchern geschnitten worden. In Zukunft werde der Markt die Firmen genauer instruieren.

Ein möglicher Mitauslöser für die rigorosen Arbeiten am Entwässerungsgraben mag gewesen sein, dass es im Vorfeld Klagen von Landwirten gegeben habe, die Bäume ragten zu weit in den Weg hinein. Er hoffe, dass die Weiden die Prozedur überstehen und als „Kopfweiden“ weiter wachsen können. Bauhofmitarbeiter sollen sich nun der Pflanzen annehmen, und schauen, was am Schnitt noch fachmännisch umgestaltet werden kann.