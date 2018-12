Natur Kritik an Rodungen

Senden / Niko Dirner

Rodungen am Regenrückhaltebecken gegenüber der Mittelschule haben am Freitag in Senden zu Aufregung geführt. Im Rathaus seien viele Anrufe eingegangen, auch vom Bund Naturschutz, sagte Stadtbaumeisterin Manuela Huber. „Doch hier gibt es keine Diskussion.“ Das Regenrückhaltebecken sei ein „technisches Bauwerk“, es sei zugewachsen gewesen, müsse freigeschnitten werden. „Hier muss der Naturschutz leider Gottes zurückstehen.“ Sonst könne das Becken seine Funktion nicht voll erfüllen. Ein Anwohner sprach von einer „völlig sinnlosen Aktion“, bei der die wenigen Reste an Hecken zerstört werden.