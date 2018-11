Naturschutz Kritik an Flächenversiegelung in Weißenhorn

Kritik an Flächenversiegelung in Weißenhorn

Weißenhorn / Carsten Muth

Der Bund Naturschutz lehnt ein weiteres Bauprojekt auf der Hasenwiese in Weißenhorn ab. Damit stellen sich die Mitglieder der Ortsgruppe gegen die Pläne von Stadt und Caritas, auf dem östlichen Teil des innerstädtischen Areals entlang der Reichenbacher Straße mehrere Gebäude zu errichten – für betreutes Wohnen und eine ambulante Tagespflege für Senioren. Die Weißenhorner Stadträte haben sich, wie berichtet, Ende September für die Realisierung des Vorhabens ausgesprochen. Bei der Abstimmung gab es lediglich zwei Gegenstimmen.

Dem Bund Naturschutz gefällt das nicht – vor allem, weil bereits der westliche Teil der Hasenwiese bebaut wird. Dort entstehen derzeit zwei Supermarkt-Filialen (siehe Info-Kasten). Ein in Weißenhorn seit Jahren umstrittenes Vorhaben, gegen das sich die Naturschützer vergeblich gewehrt hatten. Eine weitere Bebauung und damit also auch die Versiegelung des Geländes müsse verhindert werden, der östliche Teil des Geländes Freifläche bleiben und als „dauerhafte Grünzone mit parkähnlichem Charakter entwickelt“ werden. Kurzum: Das betroffene Grundstück soll „Festwiese und Begegnungsplatz für Jung und Alt“ bleiben, heißt es in einer Stellungnahme. „Diese Position haben wir Bürgermeister Wolfgang Fendt und den Stadträten zukommen lassen“, sagt Bund-Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele. Er hofft, dass das Thema noch einmal im Stadtrat debattiert wird.

Öffentlicher Garten?

Die Hasenwiese – auch Festwiese genannt – sei Teil eines bedeutenden innerstädtischen Grünzugs mit einer einzigartigen Kastanienallee. Der Zug erstrecke sich vom Waldfriedhof im Osten bis zur Oberhauser Straße im Westen. „Derartige Frischluftschneisen sind für das innerstädtische Klima von höchster Bedeutung“, finden die Naturschützer.

Auch ÖDP und Grüne, die im Stadtrat vertreten sind, haben sich geäußert. Das Projekt von Stadt und Caritas tragen sie mit, gleichwohl bedauern auch sie die weitere Flächenversiegelung. Das Bauvorhaben biete auch Chancen, heißt es in einer Stellungnahme.

Denn die Reichenbacher Straße, an der sich künftig Schulen, Kindertagesstätten und dann auch seniorengerechtes Wohnen befinden, könne ein „lebenswerter Aufenthaltsort“ werden. Grüne und ÖDP fordern in einem Antrag an die Stadtverwaltung die Entwicklung eines „Generationenparks mit Bäumen, Beersträuchern, ausreichend Sitzmöglichkeiten, Fitnessgeräten und einem Wasserspielplatz“.

Wie der Bund Naturschutz sagen auch die beiden Fraktionen klipp und klar: Der Baumbestand an der Reichenbacher Straße muss erhalten bleiben, betonen Sabine Snehotta und Ulrich Hoffmann (ÖDP-Stadträte) und Ulrich Fliegel und Christiane Döring (Grüne). Diesbezüglich haben sie Bürgermeister Wolfgang Fendt an ihrer Seite. Er hat bereits klar gemacht, dass der Erhalt der Kastanienallee Priorität habe.