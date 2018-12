Illertissen Krippenausstellung eröffnet

Illertissen / Kurt Högerle

Sechs Jahre lang war die Krippensammlung des Illertisser Heimatvereins wegen umfangreicher Umbauarbeiten im Schloss eingemottet, rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit wurde sie am Donnerstag festlich wiedereröffnet. Zahlreiche Neugierige, darunter auch Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen, versammelten sich in der Ausstellung, um dem Vorstand des Heimatvereins, Max Kanz, einen würdigen Rahmen zur Wiedereinweihung zu geben. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Sebastian Osterrieder. Er ist einer, wenn nicht der prominenteste Krippenbauer des frühen vorigen Jahrhunderts. Heimatvereinsmitglied Anton Bidell, der federführend die Sammlung aufgebaut hat, beschrieb die einzelnen Krippen und erläuterte mit der Begeisterung eines leidenschaftlichen Sammlers die einzelnen Figuren, Herstellungstechniken und Konzepte des 1864 in Abensberg bei Regensburg geborenen Bäckersohnes.

Sogar im Vatikan

Osterrieder sei sehr an Detailtreue gelegen, sagte Bidell: „Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen hat er sich nicht aufs Hörensagen verlassen, sondern besuchte im Heiligen Land die Originalschauplätze.“ So habe er Kleidung und Arbeitsweise der Hirten skizziert, ebenso wie Kamele, Schafe und Gebäude. Detailtreue und Handwerkskunst machten aus dem Oberpfälzer den wichtigsten Darsteller der Weihnachtsgeschichte. Sogar im Vatikan stand eine seiner Krippen, erzählte Bidell über den 1932 gestorbenen Bayern. „Nirgendwo in Deutschland findet man eine solche Dichte von Osterrieder-Krippen wie in unseren Räumen“, verkündete Kanz. Osterrieder habe die Krippen als Darstellung der Weihnachtsgeschichte wiederentdeckt und in Deutschland zur Blüte gebracht. Kanz und Bidell hoffen auf viele Besucher der Ausstellung, deren Besuch kostenlos ist.