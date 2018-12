Politik Kreistag: Knuplesch folgt auf Esser

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Schade, aber nachvollziehbar: Mit diesen Worten hat der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger in der letzten Kreistags-Sitzung in diesem Jahr Antje Esser verabschiedet. Sie gehörte dem Gremium für die SPD seit 2002 an, war bis 2016 auch Vorsitzende der Fraktion. Wie berichtet, hatte sich die Anwältin zum Austritt aus Partei und Fraktion entschieden, nachdem es Streit um Pro-Nuxit-Plakate gegeben hatte. Freudenberger sagte, Esser habe „über Jahre hinweg“ einen „Beitrag zu einer sachlichen Politik geleistet“.

Auf Esser folgt David Knuplesch, nachdem der erste Listennachfolger, Alexander Schilling aus Illertissen, abgewunken hatte. Freudenberger nahm dem Diplom-Informatiker eingangs der Sitzung den Eid ab. Knuplesch war bis 2015 Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Neu-Ulm, war dann aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl angetreten. Sein Nachfolger ist der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. Knuplesch hat 2013 auch schon mal auf der Liste, also nicht als Direktkandidat, für den Landtag kandidiert.

Antje Esser war nicht zu ihrer Verabschiedung gekommen. Bei der Ankündigung ihres Rückzuges hatte sie Ende November gesagt: Im Kreistag sei die Kooperation sehr gut gewesen. Aber: „Ich möchte keine halben Sachen machen, sondern einen klaren Schnitt.“ In der Stadt Neu-Ulm hingegen hat Esser ihr Mandat nicht zurückgegeben, sondern zur Fraktion Pro Neu-Ulm mitgenommen. Esser war 2014 erstmals in den Stadtrat gewählt worden. Zuvor war sie in ihrem damaligen Wohnort Senden lange Jahre kommunalpolitisch aktiv.