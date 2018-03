Finanzen Kreistag stimmt Haushalt zu

Neu-Ulm / Bianca Frieß

Von Fraktionen kommt vor allem positives Feedback auf den Haushaltsplan des Landkreises Neu-Ulm. Die SPD sieht Handlungsbedarf.

Unterm Strich steht ein kleines Plus: Der Landkreis Neu-Ulm rechnet für 2018 mit einem Jahresergebnis von genau 109.847 Euro. Im vergangenen Jahr stand an dieser Stelle wegen der Klinik-Krise ein Minus von 4,3 Millionen Euro. Dank der positiven Entwicklung kann die 2017 um drei Punkte erhöhte Kreisumlage wieder reduziert werden: um 1,2 Punkte auf 48,5 Prozent. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger im Kreistag. Die Mitglieder haben den Haushaltsplan am Freitag einstimmig abgesegnet.

Die Kliniken der Kreisspitalstiftung kommen den Kreis allerdings noch immer teuer zu stehen: 9,85 Millionen Euro an Verlustausgleich werden fällig. „Das ist nicht schön, aber notwendig“, sagte Freudenberger. Ansonsten investiere der Kreis „heuer etwas vorsichtiger“: 8,6 Millionen Euro fließen in die Sanierung des Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums, in Straßenbau und Fernwärme in Weißenhorn.

„Eine gewisse Zufriedenheit und Gelassenheit ist angebracht“, sagte der Landrat – vor allem angesichts der starken wirtschaftlichen Entwicklung. Er warnte aber vor Leichtsinn und Übermut. Zuletzt sei man außerdem stark auf Vergangenes fokussiert gewesen, etwa auf die Aufarbeitung der Klinik-Krise. „Nun müssen wir uns über die Zukunft unterhalten.“

Die schärfste Kritik kam von der SPD-Fraktion. „Glück gehabt, könnte man als Überschrift über den Haushalt setzen“, sagte Fraktionsvorsitzender Ulrich Schäufele. Die positive Entwicklung sei der blühenden Konjunktur und den hohen Schlüsselzuweisungen zuzuschreiben. Außerdem sei der Haushalt geprägt von „Weiter so“ – es gebe wenig Pläne für die Zukunft. Verbesserungsbedarf sieht er etwa im Bereich der Wirtschaftsförderung: „Da könnte der Landkreis eine stärkere Rolle spielen, interkommunale Gewerbegebiete voranbringen.“ Offen sei auch die Frage, wie das Ende des Verbrennungsmotors gestaltet werde. „Daran hängen tausende Arbeitsplätze.“

Positives Feedback kam von Franz-Clemens Brechtel, Fraktionsvorsitzender der CSU: „Ein wenig Schulterklopfen ist angebracht.“ Schließlich habe man sich in den vergangenen beiden Jahren so intensiv wie noch nie mit der Lage der Kliniken beschäftigt, sei auf einem guten Weg. Er folge dem Vorschlag des Landkreises gerne, die Kreisumlage um 1,2 Prozentpunkte zu senken. „Für Investitionen bleibt allerdings nicht mehr viel übrig.“

Auch Kurt Baiker, Vorsitzenden der Freien Wähler, sieht die Lage „nicht so düster.“ Die Bevölkerung fühle sich wohl im Kreis, das sehe man an den Zuwachsraten. Er verglich den Haushalt mit einem Schiff. „Das ist in den letzten Jahren in Schockstarre eingefroren, jetzt nimmt es wieder Fahrt auf.“ Auch das Vertrauen in die Kreisspitalstiftung sei gestiegen, seit Marc Engelhard die Leitung übernommen hat.

„Wir halten den Haushalt für gut durchgerechnet“, sagte auch Helmut Meisel, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er sieht drei Schwerpunkte: die soziale Sicherung, in die rund 25 Millionen Euro fließen. Außerdem den Bereich Bildung, dafür sind 30 Millionen Euro eingeplant. „Die Ausgaben für Schulen sind auf einem hohen Niveau, dazu stehen wir“, sagte Meisel. Ein weiterer Fokus liege auf der Optimierung des Verkehrs – etwa durch das Pfiffibus-Konzept.