Lärm Kreisstraße verlegen oder Lkw-Verbot?

Messungen deuten auf abnehmenden Verkehr hin

Historie Bereits seit dem Jahr 1985 wird auf Höhe des Bahnwärterhäuschens zwischen Thalfingen und Oberelchingen der Verkehr auf der Kreisstraße NU 8 amtlich gemessen. Demnach stieg die Zahl der Kraftfahrzeuge (durchschnittlich an Werktagen und Wochenenden) zunächst an: von 6271 (1985) auf 8888 (1990) an. Ähnlich hoch lag sie 1995 mit 8811. Allein an Werktagen wurden in letzterem Jahr 9965 Fahrzeuge gemessen. Seit 1995 sanken die Zahlen kontinuierlich wieder bis zum Jahr 2015 – auf 7684 an Werktagen und 7104 kombiniert mit dem Wochenende. Ein ähnliches Bild ergeben die Messungen des Schwerlastverkehrs über 3,5 Tonnen werktags, die auch 50 Busfahrten umfassen: Waren es 1985 noch 231 Fahrzeuge, stieg deren Zahl bis 1990 auf 313. 2015 waren es nur noch 181.