Mehr Betten in Weißenhorn, ein Gesundheitszentrum in Illertissen. So sieht die Kliniklandschaft im Kreis Neu-Ulm künftig aus. Nach jahrelangen Diskussionen geht es nun voran mit der Neuausrichtung der Kliniken im Landkreis Neu-Ulm. „Es ist jetzt an der Zeit, zu entscheiden und zu handeln“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger. Und die Entscheidung steht schon mal: Künftig soll die akutmedizinische Versorgung an der Do...