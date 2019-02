Veranstaltung Kreis Neu-Ulm: Schüler diskutieren über „Lomo“

Neu-Ulm / Dominik Guggemos

Mit viel Applaus – sowohl während, als auch nach der Vorstellung – haben Schüler aus dem Landkreis Neu-Ulm am gestrigen Freitag den Film „Lomo – The language of many others“ im Dietrich-Theater goutiert. Über 1100 Schüler haben insgesamt drei Vorstellungen sowie daran anschließend je eine Diskussionsrunde besucht.

Der Film von Julia Langhof zeigt den Umgang des 17-jährigen Karl mit den sozialen Medien – und den Konsequenzen, die es haben kann, wenn man sein Leben zu sehr von diesen bestimmen lässt.

Verhalten in den sozialen Medien

In der rund 30 Minuten langen Podiumsdiskussion im Anschluss hatten die Schüler Gelegenheit, Fragen zu stellen. Zu Gast waren die Regisseurin Langhof, Mark Schmid von der Polizeidienststelle Neu-Ulm und die beiden Influencer Nicolas und Laura von Vibezz. Moderiert wurde die Diskussion von Sebastian Schmid vom Dietrich-Theater.

Die Fragen durften dabei zum Film, aber auch zum Verhalten in den sozialen Medien allgemein gestellt werden. Besonders ein Thema interessierte die Schüler brennend: Wie sieht die rechtliche Situation aus, wenn man Bilder auf Messenger-Diensten wie Whatsapp verschickt oder auf sozialen Medien wie Instagram hochlädt?

Eine Schülerin wollte von Mark Schmid wissen, ob es Kinderpornografie sei, wenn eine 13-Jährige Nacktbilder von sich verschicken würde. Der Polizist bejahte die Frage. Das Mädchen würde sich nicht strafbar machen, wohl aber diejenigen, die das Bild nicht sofort von ihrem Smartphone löschen würden. Besonders verwerflich sei es, solche Bilder weiterzuschicken.

Aber schon das Speichern auf dem eigenen Smartphone sei ausreichend dafür, eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr aufgebrummt zu bekommen. „Dann bist du fällig“, sagte der Polizist in deutlichen Worten. Schmid betonte auch, dass man dabei auch das Mädchen nicht vergessen dürfe. Man müsse ihr klarmachen, was sie sich damit antut, wenn sie solche Bilder verschickt.

Das Thema beschäftigte die jungen Menschen. Schmid musste noch weitere Fragen zu der Thematik beantworten. Doch es ging nicht nur um das vermeintlich private Verschicken von intimen Bildern. Ein Schüler wollte wissen, was man machen könne, wenn jemand ein Bild auf einer Plattform wie Instagram hochlade, auf dem man zu sehen ist – aber nicht gesehen werden will.

Schmid sagte, dass es solche Fälle bei Posts von Partys, auf denen man nicht mehr ganz fit sei, häufiger gebe. Man solle in so einem Fall denjenigen, der es hochgeladen hat, darauf ansprechen und ihn darum bitten, das Bild runterzunehmen. Man könne sich auch an die Plattform wenden, die in so einem Fall reagieren müsse. In letzter Instanz könne man auch Anzeige erstatten. „Es gibt das Recht am eigenen Bild, eine Veröffentlichung ohne Einvernehmen ist strafbar“, sagte Schmid.

Nicolas von Vibezz erklärte den Schülern das Geschäft als Influencer: „Wir liefern uns dem Internet aus.“ Er betonte allerdings, dass alles, was auf den Plattformen zu sehen sei, auch bewusst so hochgeladen werde. Man müsse differenzieren. Er rief die Schüler dazu auf, zu bedenken, dass hinter den Posts von Influencern auch eine Werbebotschaft stecken kann.

Julia Langhof wurde gefragt, was das Ende bedeute, das im Film relativ offen gehalten wird. Sie sieht darin ein „positives Ende“. „Alles, was Karl tut, hat Konsequenzen, auch wenn er manchmal nur Mitläufer ist“, sagte Langhof.