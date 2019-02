Medizin Kreis Neu-Ulm: Neue Bedrohung für die Kliniken

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Die Aussichten sind nicht gut. Zumindest höchstwahrscheinlich. So ganz genau ist noch nicht absehbar, was das ab 2020 geltende Pflegepersonalstärkungsgesetz für die defizitären Kliniken im Kreis Neu-Ulm bedeutet. Das wurde gestern im Krankenhaus-Ausschuss klar. Fast drei Stunden dauerte die Sitzung, und so manchem Kreisrat dürfte ob der Komplexität des Themas am Ende der Kopf geraucht haben.

Das Gesetz könne nämlich, machte der neue Verbundpflegedirektor Jürgen Lehmann deutlich, „existenzgefährdend“ für die Kreisspitalstiftung sein. Zwar garantiere es, dass die Kosten für das Pflegepersonal künftig von den Krankenkassen über ein eigenes Budget finanziert sind – also aus dem Fallpauschalen-System ausgenommen werden. Auf der anderen Seite fordere es Mindestbesetzungen ein und sanktioniere Abweichungen.

Die Nachfrage nach Pflegekräften werde also massiv steigen, „doch der Markt ist leer“. Obendrein sei absehbar, dass in den kommenden Jahren zahlreiche examinierte Mitarbeiter altersbedingt die Kliniken verlassen werden: Im schlimmsten Szenario, basierend mit einen Rentenbeginn mit 63 Jahren, gehen bis 2030 rund 130 Vollzeitkräfte. Dazu rechnen müsse man Ausfälle wegen Schwangerschaften – es gebe viele junge Schwestern in den Häusern – und die übliche Fluktuation über Kündigungen oder Krankheiten. Der dauerhafte Einsatz von zu wenigen Pflegekräften könne zu hohen Verlusten in den Bilanzen führen.

Idee: Weiter- und Ausbildung

Um gegenzusteuern schlug Lehmann vor, Fachbereiche zusammenzulegen und Abläufe zu vereinheitlichen, um das knappe Personal wirtschaftlich einsetzen zu können. Zudem wäre ein leistungsstärkeres Verwaltungssystem sinnvoll. Vorhandene Mitarbeiter sollten weitergebildet werden. Der Pflegedirektor schlug auch vor, im Landkreis eine eigene Krankenpflegeschule aufzuziehen. Das sei zwar mit hohen Kosten verbunden, aber die dort Ausgebildeten würden dann auch eher zur Kreisspitalstiftung neigen, als Absolventen der Krankenpflegeschule an der Ulmer Uniklinik. Allerdings seien Lehrer auch schwer zu bekommen und entsprechend teuer.

Eine eigene Ausbildungsstätte einmal durchrechnen, empfahl auch Gerold Noerenberg (CSU). Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister interpretiere das neue Gesetz so, dass den Kliniken damit „neue Daumenschrauben“ angelegt werden sollen. „Das schaut vordergründig gut aus, wird aber ein böser Bumerang werden.“ Auch Reiner Genz vom Klinikbeirat war eher pessimistisch: „Es wird viele Verlierer und wenige Gewinner geben.“

Landrat Thorsten Freudenberger meinte, es sei für die Personalgewinnung wichtig, dass sich die Landkreis-Kliniken als „attraktiver Arbeitgeber“ präsentieren. Und er betonte einmal mehr, dass die Kreisräte nicht zuletzt im Lichte der neuen Rahmenbedingungen „mutige Entscheidungen“ treffen und diese der Bevölkerung dann auch erklären müssen. „Denn die Daumenschrauben bekommen wir nicht weg.“

Schon im März wird Klinikdirektor Marc Engelhard den Entwurf für ein medizin-strategisches Konzept vorstellen. Dann wird es wohl auch um die Frage gehen, ob es bei den drei Häusern in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen bleiben kann.

Ein wenig Auftrieb gab den Kreisräten, dass 2018 fast alle Patienten den Kliniken gute Noten gegeben haben. Und, dass voriges Jahr in der Donauklinik 1351 Kinder geboren wurden, ein Plus von 11,3 Prozent. Wobei gilt: Geburten sind ein Draufzahlgeschäft.