Prozess Kreis Neu-Ulm: 27-Jähriger greift Polizisten an

Neu-Ulm / Bianca Frieß

Das Neu-Ulmer Schöffengericht hat einen Mann aus dem Alb-Donau-Kreis verurteilt. Er bereut seine Taten.

Spätabends kommt ein Betrunkener in eine Tanzschule im Landkreis Neu-Ulm. Zuerst will er nur eine Mitfahrgelegenheit nach Hause finden – doch plötzlich schlägt er dem Betreiber mit der Faust ins Gesicht. Dieser ruft die Polizei. Als die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen wollen, leistet er Widerstand: Er verpasst einem Polizisten eine Kopfnuss, wodurch einige Zähne absplittern. Er kratzt, ruft üble Schimpfwörter. So geht es auch auf der Dienststelle weiter.

Für diese Taten im vergangenen Sommer wurde ein 27-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis vom Neu-Ulmer Schöffengericht nun zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er noch ein Schmerzensgeld von 500 Euro an den Betreiber der Tanzschule zahlen.

Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer sprach „mehr oder weniger von einem Präzedenzfall“. Denn es ging um den erst im vergangenen Jahr eingeführten Straftatbestand „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“, der eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten vorsieht – früher war bei solchen Angriffen auch eine Geldstrafe möglich. So sollen Einsatzkräfte besser geschützt werden. Der 27-Jährige räumte vor Gericht alle Taten ein, entschuldigte sich mehrfach: „Ich kann mir das selbst nicht erklären.“ Vor dem Besuch in der Tanzschule war er mit Freunden auf einem Weinfest. „Und der Wein ist halt geflossen. Wir waren sehr gut betrunken.“ Deshalb könne er sich nicht mehr an das Geschehen erinnern. Der Mann ist nicht vorbestraft, betreibt einen Pizzaservice.

Schmerzensgeld bezahlt

Inzwischen hat er schon Schmerzensgeld von insgesamt rund 3000 Euro an die Polizeibeamten gezahlt und einen Entschuldigungsbrief an den Betreiber der Tanzschule geschrieben. „Diese Entschuldigung nehme ich ihm auch ab“, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. „Ich glaube, wenn er nüchtern gewesen wäre, wäre es nicht zu diesen Taten gekommen.“ Wegen der Vielzahl an Taten plädierte sie trotzdem auf eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung. Der Verteidiger hielt zehn Monate für angemessen.

Auch Richter Mayer nahm dem 27-Jährigen die Reue ab – und setzte auf seine Lernfähigkeit: „In Zukunft wissen Sie, dass Alkohol brandgefährlich für Sie ist.“

Das könnte dich auch interessieren: