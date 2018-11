Jugendhilfe Kreis Neu-Ulm will Schulsozialarbeit fördern

Kreis Neu-Ulm will Schulsozialarbeit fördern

Kreis Neu-Ulm / bf

Der Landkreis Neu-Ulm erlässt eigene Richtlinien zur Förderung der Sozialarbeit an besonders belasteten Schulen. Das hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen. „Das sieht vor, dass auch bereits bestehende Projekte gefördert werden können“, sagte Tilman Lassernig, Leiter des Fachbereichs Jugend und Familie im Landratsamt.

Der Hintergrund: 2012 wurden im Rahmen eines staatlichen Programms Richtlinien zur Förderung der Sozialarbeit an Schulen erlassen. Diese sehen allerdings keinen Zuschuss für schon bestehende Stellen vor. Kommunen, die sich schon früh um den Aufbau der Sozialarbeit an ihren Schulen gekümmert haben, gingen deshalb leer aus. Auch Grundschulen, die nicht den geforderten Migrationsanteil von 20 Prozent der Schüler erfüllen, bekamen keine Förderung. Das will der Landkreis Neu-Ulm mit seinen eigenen Richtlinien ändern. Diese gelten nur dann, wenn kein Zuschuss vom Freistaat gewährt wird. Für eine Vollzeitstelle gibt es jährlich rund 16 000 Euro, für eine Halbzeitstelle 8000 Euro.

Bisher wurden über das staatliche Förderprogramm im Kreis Neu-Ulm 9,5 Vollzeitstellen für Schulsozialarbeiter gefördert. Darüber hinaus gibt es aber nochmal 7,75 Vollzeitstellen, für die es keinen Zuschuss gab.