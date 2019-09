In der Nacht auf den 28. August hat die Polizei in Bächingen im Landkreis Dillingen zwei Männer aus dem Landkreis Neu-Ulm festgenommen. Ihnen werden rund 170 Einbrüche in Bayern und Baden-Württemberg zur Last gelegt. Dabei sollen die Beiden Beute im Wert von insgesamt rund 200 000 Euro gema...