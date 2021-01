Eigentlich hätten diese Woche die beiden Impfzentren in Neu-Ulm und Illertissen öffnen sollen, zusätzlich zu der Einrichtung in Weißenhorn, die schon in Betrieb ist. Aber der Start muss verschoben werden – es fehlt an Impfstoff. „Wir müssen auf die nächste Lieferung warten“, sagt Kersti...