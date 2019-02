Verkehr Kraftakt der Bauarbeiter rettet die A 7

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

20 Minuten früher als angekündigt hat die Autobahndirektion Südbayern am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr die A 7 zwischen Altenstadt und Dettingen wieder freigegeben. Tag und Nacht hatten Arbeiter seit Dienstag geackert, um einen Hohlraum aufzufüllen, der unter der Straße entstanden war (wir berichteten). Zunächst wurde am Dienstagnachmittag die Fahrspur Richtung Süden gesperrt, an der schadhaften Stelle aufgerissen und bis in eine Tiefe von drei Metern erneuert. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstag kam dann die Fahrspur in Richtung Ulm dran. Folge waren jeweils lange Staus auf den Umleitungsstrecken.

Von einem „großen Einsatz“ für alle Beteiligten, sprach gestern Olaf Weller, Leiter der Autobahndirektion Südbayern mit Sitz in Kempten. Er wies darauf hin, dass im Sanierungsbereich einstweilen noch Tempo 80 gilt. Bald werden dort noch die verbliebenen kleineren Unebenheiten ausgeglichen, und die oberste Asphaltdeckschicht wird eingebaut. Dies soll aber ausschließlich nachts mit kurzzeitiger Sperrung einzelner Fahrstreifen erfolgen und rechtzeitig angekündigt werden. Danach könne das Tempolimit wieder aufgehoben werden.

Bezahlt die Versicherung?

Zur Frage, wer die Kosten der Reparatur von rund 80 000 Euro übernimmt, sagte Weller, es handele es sich um ein „Gewährleistungsthema“. Sprich: Aus Sicht der Autobahndirektion besteht ein „klarer Zusammenhang“ zwischen dem Absacken der Fahrbahn und der von einer renommierten regionalen Baufirma im vergangenen Herbst durchgeführten Pressbohrarbeiten. Damals wurde ein Kanalrohr unter der Straße hindurch verlegt.

Dabei sind offenbar feine Teile des Bodens in den Untergrund versickert und der leicht ins Rollen zu bringende Kies ist nachgerutscht. Diese Firma oder deren Versicherung müsse die Rechnung bezahlen.