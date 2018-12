Verkehr Kostenlose Zugfahrt und Führungen

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Die Stadt Ulm hat gerade ihre Straßenbahnlinie 2 gestartet, der Landkreis Neu-Ulm ist schon vor fünf Jahren mit einem weitreichenden Nahverkehrsprojekt an den Start gegangen: Am 14. Dezember 2013 ist auf der sanierten Bahnstrecke nach Weißenhorn nach einer fast 50-jährigen Pause wieder ein Personenzug gefahren. Weil sich dieser Neubeginn nun zum fünften Mal jährt, richtet die Donau-Iller Nahverkehrsgesellschaft Ding eine Geburtstagsfeier aus.

Morgen, Samstag, 15. Dezember, startet um 10.03 Uhr auf Gleis 7 im Ulmer Hauptbahnhof ein kostenloser Sonderzug nach Weißenhorn. Auch unterwegs können „Gratulanten“ zusteigen, gehalten wird in Neu-Ulm um 10.07 Uhr, in Gerlenhofen um 10.18 Uhr, in Senden um 10.22 Uhr, in Wullenstetten um 10.23 Uhr und in Witzighausen um 10.26 Uhr. Nach Ankunft in Weißenhorn um 10.34 Uhr kann an einem kostenlosen Rundgang zur Geschichte der Fuggerstadt teilgenommen werden. Anmeldungen sind noch heute möglich unter info@ding.eu:info@ding.eu:info@ding.eu)$.

Überdies beginnt um 10.45 Uhr in der Weißenhorner Bahnhofsgaststätte „Endstation“ eine Diskussionsrunde – es geht um fünf Jahre „Weißenhorner“ sowie um die geplante Regio-S-Bahn. Auf dem Podium sitzen der Ulmer OB Gunter Czisch, der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger, Alb-Donau-Kreis-Landrat Heiner Scheffold, Florian Liese von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, Bärbel Fuchs von DB Regio und André Dillmann von den SWU. Das Gespräch wird moderiert von der SÜDWEST PRESSE und der Neu-Ulmer Zeitung.

Zurück nach Ulm geht es ebenfalls kostenlos um 12.22 Uhr. Der Zug kommt in Ulm um 12.54 Uhr an. Wiederum starten zwei Gratis-Führungen: „Spannende Zeitreise ins Mittelalter“ (für Kinder) oder „Mittelalter trifft Moderne“. Anmeldung noch heute unter info@ding.eu:info@ding.eu:info@ding.eu)$. Die regulären Züge auf der Strecke Ulm–Weißenhorn sind nicht kostenlos.