Die Bürger in Vöhringen bezahlen künftig mehr fürs Wasser, das hat der Stadtrat rückwirkend zum Jahresbeginn beschlossen. Nach längerer Diskussion einigte sich das Gremium darauf, die Grundgebühr für den Wasserzähler zu erhöhen und die Verbrauchsgebühr dafür moderater heraufzusetzen. Kämmerer Andreas Maaß hatte argumentiert, dass diese Lösung gegenüber Familien gerechter sei, weil diese zwangsläufig einen höheren Wasserverbrauch hätten. In 95 Prozent der Vöhringer Haushalte ist der kleinste Zähler verbaut. Die Jahresgebühr steigt in diesem Fall von bislang 18 auf 27 Euro. Zugleich wird die Verbrauchsgebühr von bislang 1,38 Euro je Kubikmeter auf 1,43 Euro erhöht. Ohne eine höhere Grundgebühr wären es voraussichtlich 1,51 Euro je Kubikmeter geworden.