Wohnungsbau Kooperation für Wohnraum

Kreis Neu-Ulm / Barbara Hinzpeter

Punkt 12 Uhr war es so weit: Die Rathaus-Chefs von Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen sowie Nuwog-Geschäftsführer Andreas Heipp besiegelten am Donnerstag mit ihrer Unterschrift die Gründung der Donau-Iller-Wohnungsgesellschaft Diwog. Damit sei ein „Paradebeispiel interkommunaler Zusammenarbeit“ geschaffen, unterstrich Nersingens Bürgermeister Erich Winkler. Ziel der Gesellschaft ist es, auch in den beiden Gemeinden für preisgünstigen Wohnraum zu sorgen.

Das können geförderte oder frei finanzierte Objekte sein. Nötig seien Wohnungen, die sich die Menschen leisten können, sagte der Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb. Wenn es den Kommunen nicht gelinge, Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen bereitzustellen, „geht viel verloren“.

Der Druck am Markt sei in der gesamten Region spürbar, betonte Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Allein Neu-Ulm wird bis zum Jahr 2037 ein Wachstum von 18 Prozent vorhergesagt. Dann hätte die Stadt 70 000 Einwohner.

Aber auch das Umland boomt. Um die Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auf mehrere Schultern zu verteilen, hatte Noerenberg schon vor Jahren die Zusammenarbeit der Neu-Ulmer kommunalen Wohnungsgesellschaft mit den Landkreis-Gemeinden angeregt. „Sie haben das Bauland, und wir haben das Knowhow“.

Die Gemeinden sollen von der Erfahrung der Nuwog bei Planung, Bau und der Bewirtschaftung von Wohnhäusern und nicht zuletzt beim Beantragen von Fördermitteln profitieren. Denn die Programme dafür „stehen zwar auf dem Papier, aber damit allein ist noch keine einzige Wohnung geschaffen“, sagte Winkler.

Kleinere Gemeinden hätten nicht die Kapazitäten, beim sozialen Wohnungsbau selbst aktiv zu werden. Der sei zwar keine klassische kommunale Aufgabe, aber angesichts verstärkt auftretender Obdachlosigkeit „sind wir indirekt doch zuständig“. Daher sei er froh, dass es jetzt losgehen könne und die Gründung der Gesellschaft rasch sichtbare Folgen zeige: Demnächst sollen in Straß 24 Mieteinheiten entstehen, die Grundstücksverhandlungen dafür seien so gut wie abgeschlossen. Eine zweite Fläche „haben wir im Hinterkopf“. Elchingen plant den Bau von 20 Wohnungen im Ortsteil Unterelchingen (wir berichteten).

Die Gemeinden stellen zwar die Grundstücke zur Verfügung, sie bestimmen aber selbst, in welchem Umfang und unter welchen Modalitäten gebaut wird und erhalten das Belegungsrecht, das allerdings im Einklang mit der jeweiligen Förderung stehen muss. Sie steuern zu den Baukosten 25 Prozent Eigenkapital bei, wobei der Grundstückswert angerechnet wird. Gleich nach der offiziellen Gründung der Gesellschaft traf sich am Donnerstag der Aufsichtsrat zu seiner ersten Sitzung. Er besteht aus den Rathaus-Chefs und je einem weiteren Mitglied aus jeder Kommune.

Das Gremium wählte Gerold Noerenberg für die nächsten drei Jahre zum Vorsitzenden, Joachim Eisenkolb ist sein Stellvertreter. Zum Geschäftsführer wurde Nuwog-Geschäftsführer Andreas Heipp bestellt. Noerenberg erinnerte daran, dass es bis zur Unterzeichnung des Vertrags „ein schwieriger Weg war“, da Neuland beschritten worden sei.

„Ich bin stolz und zufrieden“, sagte der Neu-Ulmer Oberbürgermeister. Alle drei Partner brachten den gleichen Anteil – je 40 000 Euro – zum Stammkapital ein und betonten, dass die Diwog offen sei für weitere Städte und Gemeinden.