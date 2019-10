Peter Mauser schüttelt den Kopf. „Kriminell, was hier abgeladen wird.“ Es ist Freitagmittag, zwei Dutzend Freiwillige haben sich auf einem Parkplatz an der Glockerau in Elchingen eingefunden – um Müll aufzusammeln. „Da liegt jede Menge Bauschutt“, sagt Mauser und zeigt in den Wald hinein...