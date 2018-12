Digitalisierung Kommunen wollen Geld für Schulen

Kreis Neu-Ulm / Niko Dirner

Alle 17 Städte und Gemeinden des Landkreises Neu-Ulm haben für ihre Schulen die bayerischen Zuschüsse für die „digitalen Klassenzimmer“ rechtzeitig beantragt. „Durch die Fördermittel kann die IT-Ausstattung an allen Schulen zwischen Unterelchingen und Kellmünz ausgebaut und optimiert werden. Der Landkreis wird dadurch seinem Anspruch als erster Bildungsregion in Bayern weiterhin gerecht“, wird Landrat Thorsten Freudenberger in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert.

Die Schulverwaltung des Landratsamtes ist für die Sachaufwandsträgerschaft der Gymnasien, Realschulen, Förderschulen und aller beruflichen Schulen im Kreis Neu-Ulm zuständig. Alle Grund- und Mittelschulen fallen unter die Sachaufwandsträgerschaft der Kommunen und unter die Schulaufsicht des Staatlichen Schulamts Neu-Ulm. Dessen fachlicher Leiter, Ansgar Batzner, zeigt sich ebenfalls erfreut: „Besser als 100 Prozent geht nicht!“

Bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung habe der Landrat auf die am 31. Dezember ablaufende Antragsfrist hingewiesen, heißt es weiter. Der Masterplan „Bayern Digital II“ sieht vor, dass jeder Sachaufwandsträger vom Land für jede Schule ein Budget erhält. Damit soll die IT-Ausstattung der Schulen verbessert werden. Im Nachtragshaushalt 2018 des Freistaats stehen 212,5 Millionen Euro für ganz Bayern bereit. Zudem sollen die IT-Ausstattung und die Einrichtung integrierter Fachunterrichtsträume an berufsqualifizierenden Schulen modernisiert werden.