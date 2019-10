„Es ist spannend in so einen Wahlkampf zu gehen“, sagt Christoph Oetinger. Der 39-jährige parteilose Industriekaufmann und technische Fachwirt will bei den Kommunalwahlen als Bürgermeisterkandidat für die Freien Wähler (FWG) antreten. Amtsinhaber Josef Walz hört nach dann fast 30 Jahren al...