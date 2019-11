Der Grünen-Kreisverband Neu-Ulm will mit einem Landrats-Kandidaten in die Kommunalwahl gehen: Der Vorstand schlägt der Partei Ludwig Ott (28) vor, um den amtierenden Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) herauszufordern. Ott, Projektkaufmann und Feuerwehrmann aus Finningen, kandidiert bereits für den Stadtrat, ist auf der Kandidatenliste für den Kreistag.

Wahl ist am 15. März

Die Kommunalwahl in Bayern ist am 15. März 2020. Gewählt werden in Bayern neben den Gemeinderäten und Kreisräten in der Regel auch Bürgermeister und Landräte.