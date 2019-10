Markus Wöhrle bewirbt sich als CSU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde Buch. Das teilt der Ortsverband auf Facebook mit. „Wir sind stolz als Ortsverband einen so qualifizierten und engagierten Kandidaten wie Markus Wöhrle gefunden zu haben“, heißt es in dem sozialen Netzwerk. Weit herumsuchen mussten die Christsozialen nicht: Der 32-jährige Wöhrle lebt seit seiner Kindheit in der Marktgemeinde und arbeitet dort im Rathaus. Mittlerweile ist er Hauptamtsleiter. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich als Kreisbrandmeister (Nord) bei der Feuerwehr.

