So viele Amtsinhaber wie nie seit 1949 hören kommendes Jahr auf. Warum der Job inzwischen unbeliebt ist, erklärt der Pfaffenhofener Rathauschef Josef Walz. Mindestens 1000 in ganz Bayern, 8 von 17 im Landkreis Neu-Ulm: Bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr werden so viele neue Bürgermeister gesucht wie noch nie in der Nachkriegszeit. Denn hunderte Mandatsträger hören auf, im Landkreis Neu-Ulm vor allem altershalber. Das Problem: Nachfolger zu fin...