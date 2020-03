Michael Neher ist neuer Bürgermeister in Vöhringen. 92,5 Prozent der Stimmen hat Neher erhalten, die Wahlbeteiligung lag bei 45,1 Prozent. 10 453 Bürgerinnen und Bürger waren in Vöhringen zur Wahl aufgerufen, 4713 gaben ihre Stimme ab – 3941 für Michael Neher. Einen Gegenkandidaten gab es in...